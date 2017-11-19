В Пекине жертвами пожара стали 19 человек

В результате пожара на юге Пекина погибли 19 человек, еще восемь пострадало. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Пожар вспыхнул около 18.00 по местному времени в субботу, 18 ноября, в в районе Дасин. Приехавшие на место происшествия пожарные смогли ликвидировать возгорание за три часа.

На место пожара приехал мэр китайской столицы Цай Ци. О причинах пожара не сообщается. В то же время появилась информация, что полиция задержала подозреваемых.

28 октября в Приморье загорелся вагон с этапируемыми заключенными. Пожар удалось потушить силами конвоиров, никто из людей не пострадал.