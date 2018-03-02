Выявлен источник молодости и старения

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Ученые Мичиганского университета выяснили, что мозг и кишечник круглого червя Caenorhabditis elegans контролируют процесс старения. Исследователи полагают, что этот механизм существует и у других животных, включая человека. Об этом сообщает издание New Atlas.

Выявленную систему органов биологи назвали «осью старения» (axis of aging). Она включает в себя два типа нейронов, которые реагируют на изменения в температуре окружающей среды и посылают сигналы в пищеварительную систему червя, влияя на активность генов.

Один тип нейронов — IL-1 — реагирует на холод и способствует выделению серотонина из нейронов NSM в тканях кишечника. В свою очередь, этот сигнал улавливают рецепторы, которые повышают активность белка DAF-16, увеличивающего продолжительность жизни. Второй тип нейронов — ASJ — воспринимает тепло и способствует синтезу инсулиноподобных белков, блокирующих DAF-16. Из кишечника обе цепочки сигналов распространяются в другие ткани и органы.

По словам ученых, «осью старения» могут обладать не только черви, но и другие животные. Так, показано, что некоторые внешние стимулы, включая потребление большого количества углеводов, могут негативно влиять на продолжительность жизни у млекопитающих.

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