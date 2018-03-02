На Ямале появится радиологический блок для лечения онкобольных

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин заявил о том, что планирует решить вопрос о проведении радиотерапии на территории округа — построить радиологического блок в Салехарде и оценить возможность появления подобной высокотехнологической медицинской помощи в Ноябрьске, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Глава региона отметил, что пока онкобольные ямальцы получают помощь от высококвалифицированных врачей крупнейших онкологических центров Тюмени, Москвы и других крупных городов. По его словам, на Ямале лишь выстроена многоуровневая система по ранней диагностике и выявляемости онкологических заболеваний: первичная помощь оказывается в 14 онкологических кабинетах, которые открыты во всех муниципалитетах. На эти цели региональный бюджет выделил в прошлом году 463 миллиона рублей. В этом году больше — 540 миллионов рублей.

Кобылкин добавил, что некоторые виды высокотехнологичной помощи больным раком оказывают в региональном онкологическом центре на базе Салехардской окружной клинической больницы. Специализированную помощь можно получить в трех онкологических отделениях в Салехарде, Ноябрьске и в Новом Уренгое, а также на базе непрофильных отделений в Надыме, Губкинском, Муравленко и Тарко-Сале.

Ранее во время Послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения в стране национальной программы лечения и профилактики онкологии.

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