YouTube уличили в попытке избавиться от белых мужчин

Бывший сотрудник кадровой службы YouTube Арне Уилберг подал в суд на компанию из-за расистской политики по подбору персонала. Об этом сообщает The Telegraph.

По словам уволенного рекрутера, в 2017 году ему запретили проводить интервью с кандидатами, которые не являются женщинами, чернокожими или латиноамериканцами. В иске Уилберга говорится, что Google (материнская компания YouTube) хочет «полностью избавиться» от белых и азиатских соискателей. Мужчина обвинил компанию в дискриминации и незаконном увольнении после девяти лет работы в компании.

Уилберг заявил, что руководство YouTube попыталось скрыть запрет на интервью с белыми кандидатами, удалив электронные письма и другие записи с ранними требованиями.

По информации журналистов, в настоящее время среди работников компании 69 процентов мужчин и 31 процент женщин. Что касается этнической принадлежности, большинство сотрудников Google — белые (56 процентов). На втором месте находятся азиаты, которых в компании около 35 процентов.

В начале марта бывший инженер-программист Google Лоретта Ли также подала в суд на руководство компании за дискриминацию и незаконное увольнение, потребовав у руководства 25 тысяч долларов. По словам девушки, на протяжении нескольких лет она была объектом постоянных домогательств со стороны коллег.

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