Американец пообещал к маю съесть 30 тысяч Биг-Маков

Американец Дон Горске, известный своей любовью к Биг-Макам, планирует к маю съесть 30 тысяч этих сэндвичей. Об этом сообщает Fox Business.

«Рекорд будет поставлен с Гиннессом или без него, — утверждает он. — Биг-Маки — моя любимая еда, поэтому я просто буду есть их каждый день, как и раньше».

Обычно Горске поглощает 14 Биг-Маков в неделю. По его подсчетам, за последние 44 года наберется не более восьми дней, когда он не съел ни одного сэндвича. Как правило, мужчина покупает их заблаговременно в «Макдоналдсе», а потом разогревает в микроволновке по мере необходимости.

В 2016 году Горске попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который съел больше Биг-Маков, чем любой другой житель мира. Он снялся в двух документальных фильмах, опубликовал автобиографическую книгу и неоднократно участвовал в телепередачах.

Биг-Мак создан в Америке в 1967 году. Он представляет собой сандвич с двумя котлетами, сыром, соленым огурцом и салатными листьями. Для гамбургера используется булочка с кунжутом, разрезанная на три части.

В 2017 году сообщалось, что компания McDonald's представила в США два новых варианта Биг-Мака: маленький Mac Jr. без второй котлеты и средней булочки, и Grand Mac, который в полтора раза больше обычного.

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