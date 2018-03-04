Раскрыты подробности обучения украинцев военспецами США

Бывший советский полигон Яворов на западе Украины (Львовская области) в 2015 году был переоборудован и приспособлен для обучения солдат и офицеров ВСУ. В качестве военных инструкторов выступают военные из США и Канады, пишет Le Temps.

Отмечается, что полигон имеет большую площадь, он около 19 километров в длину, на его территории находится 19 заброшенных деревень.

Занятия с украинскими военными проходят постоянно. Они организованы по принципу постоянного повторения пройденного до момента, пока у той или иной команды не будет получаться выполнить задание против условного противника.

Среди обучающихся много украинских военнослужащих, которые получили боевой опыт во время вооруженного конфликта в Донбассе. Они признаются журналистам, что в умении воевать им еще очень далеко до уровня американцев.

Среди инструкторов много военных из США и Канады. Причем, как замечает издание, Канада стала первой страной, откликнувшейся на призыв Киева помочь обучить армию. Среди инструкторов есть и женщины.

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