Американцы подготовили военных разведчиков ВСУ для службы в Донбассе

Американские военнослужащие провели обучение украинских артиллерийских разведчиков для операций на территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины в среду, 16 августа.

«На днях на территории одного из военных полигонов ВС Украины завершился очередной курс подготовки украинских инструкторов по артиллерийской разведке, который провели опытные американские военнослужащие», — сказано в заявлении ведомства.

Утверждается, что для того, чтобы попасть на занятия, украинцы предварительно прошли специальный профессиональный отбор, сдали тесты, с ними провели индивидуальные собеседования. Таким образом они «доказали свою способность овладеть учебной программой».

«Планируется, что подготовленные украинские военнослужащие в дальнейшем будут действовать в составе мобильных групп инструкторов и обучать артиллеристов ВС Украины, которые выполняют боевые задачи в зоне АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют силовые действия против республик Донбасса, — прим. "Ленты. ру")», — говорится в сообщении.

Военнослужащие США с начала конфликта на территории Донбасса помогают украинской армии в качестве инструкторов. В июле американские солдаты во время экскурсии во Львове оказались свидетелями пожара в жилом доме и помогли спасти жильцов из огня.