Американские солдаты на экскурсии во Львове спасли людей из горящего дома

Шестерых военнослужащих из состава 45-й бригадной боевой группы Национальной гвардии США, находящихся в командировке во Львове, представят к наградам за спасение людей во время пожара в одном из жилых домов города. Об этом сообщается на странице Министерства обороны Украины в Facebook.

Как отмечается, инцидент произошел 16 июля. Солдаты Мэтью Одом, Нельсон Диз, Винсент Хамерикхаус, Келлар Джексон, Аарон Мур и Кевин Полк во время экскурсии по Львову стали свидетелями пожара в жилом доме около национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. «Американские бойцы не раздумывая бросились к горящему зданию», — говорится в сообщении военного ведомства.

По словам военнослужащих, спасателей в тот момент на месте ЧП еще не было. Нацгвардейцы решили самостоятельно помогать жителям.

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«Горел второй этаж. Дым от пожара осложнял дыхание. Они сразу начали стучать во все двери, чтобы привлечь внимание жителей. Языковой барьер добавлял труда. Однако люди быстро понимали, что им угрожает опасность», — рассказали в Минобороны. До приезда спасателей американцам удалось эвакуировать жителей с третьего этажа.

Пресс-офицер 45-й бригадной боевой группы Нацгвардии США капитан Кейла Кристофер сообщила, что о мужественном поступке военнослужащих уже проинформировано американское министерство национальной безопасности. После того как ведомство получит все подтверждающие документы, мужчины могут получить самую высокую солдатскую награду — бронзовую «Медаль солдата» (Soldier's Medal). Она была утверждена Конгрессом США в 1926 году и присуждается военнослужащим за мужественный поступок вне боевых действий.

На Украине нацгвардейцы США участвуют в миссии в составе «Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина» (JMTG-U).