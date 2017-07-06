Украинские силовики во время учений ранили журналиста Волка в шею

Во время военных учений в Кривом Роге (Украина) оператор местного телеканала получил огнестрельное ранение в шею. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает «Первый Криворожский».

Сообщается, что ЧП произошло во время съемки постановочного кадра. Журналист Вячеслав Волк играл роль провокатора, и силовики «отрабатывали на нем свои навыки».

«После отработки Вячеслава завели вовнутрь здания и через несколько минут, все, кто был на улице, услышали глухой хлопок», — говорится в сообщении телеканала. «Военнослужащие доставили нашего оператора во вторую горбольницу с ранением в шею. Сейчас Вячеслав находится на операционном столе», — добавили в издании.

В октябре 2016 года сообщалось, что боевая машина пехоты, принадлежащая украинским вооруженным силам, затонула во время учений. В интернете появилось видео, сделанное одним из солдат, находившихся в БМП. Он продолжал вести съемку, даже когда автомобиль уходил под воду. Точное время и место события неизвестны. Была ли боевая машина поднята со дна — не сообщается.