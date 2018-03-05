В России научились десантировать с неба тяжелую технику

Парашютные системы для десантирования тяжелой техники с людьми появились в российской армии. Сейчас их нет больше ни у кого в мире. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

«На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта. И если аналогичные парашютные системы для десантирования военнослужащих и грузов в армиях зарубежных государств имеются, то парашютных систем для десантирования тяжелой техники ни у кого, кроме нас, нет», — пояснил он.

По словам Кочеткова, опытно-конструкторская работа над системами завершается. Они прошли испытания и поступят на вооружение в 2018 году.

Он отметил, что параллельно разрабатываются грузовые парашюты для сброса на землю грузов до 4 тонн в нужное место с высокой точностью и парашютные системы для десантирования полуторатонных грузов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76.

Также, добавил генерал-лейтенант, в этом году планируется начать создание парашютов для высадки военных с полным табельным вооружением и снаряжением.

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