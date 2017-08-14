Россия помогла подготовить «виртуозный десант» сирийцев в Эль-Кадире

Россия помогла сирийской армии подготовить и провести «виртуозную десантную операцию» против исламистов в поселке Эль-Кадир. Об этом сообщили в российском Минобороны, передает телеканал «Звезда».

Перед высадкой удар по боевикам запрещенной группировки ИГ нанесли вертолеты Ка-52 «Аллигатор» ВКС России. «Операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников — генерала Сухела Хасана. Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники», — сказано в сообщении военного ведомства.

Как отмечают в Минобороны, началу операции предшествовал залп сирийской реактивной артиллерии и российских вертолетов Ка-52 по позициям боевиков ИГ: «С помощью систем ночного видения прославленные "Аллигаторы" не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов».

В результате операции уничтожен штаб и склады боевиков, подбиты два танка и три единицы бронетехники. Правительственные войска отбили Эль-Кадир без потерь.

Поселок Эль-Кадир расположен в 79 километрах южнее Ракки и в 94 километрах северо-восточнее Пальмиры. По данным переписи 2004 года, в нем на тот момент было около 700 жителей.

12 августа сообщалось, что сирийские правительственные войска и союзные силы полностью освободили город Эс-Сухне — крупнейший оплот террористической группировки «Исламское государство» в провинции Хомс.