Военные опубликовали кадры десантной операции сирийцев в Эль-Кадире

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры, снятые во время десантной операции сирийской армии в Эль-Кадире.

Поселок был захвачен 12 августа в рамках наступления в восточной Сирии. Тактический десант сирийской армии готовился с участием российских военных советников. В момент высадки сирийских военных прикрывали российские ударные вертолеты Ка-52.

В результате операции уничтожен штаб и склады боевиков, подбиты два танка и три единицы бронетехники. В Минобороны России операцию в Эль-Кадире охарактеризовали как виртуозную.