Герасимов наградил организовавшего высадку десанта в тыл ИГ сирийского генерала

Глава генштаба России Валерий Герасимов наградил генерала сирийской армии Хасана Сухела за проведенную им операцию по высадке десанта в тыл боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в городе Эль-Кадир. Об этом в субботу, 19 августа, сообщается в Twitter-аккаунте Министерства обороны России.

«По поручению министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу во время посещения российской авиабазы Хмеймим в Сирии начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России поблагодарил сирийских военнослужащих за мужество и героизм, проявленные в ходе успешных совместных действий с ВКС России против боевиков ИГ», — говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций ведомства, которое приводит РИА Новости.

Хасану Сухелу было вручено благодарственное письмо министра обороны России и наградное холодное оружие, отмечается в сообщении.

Эль-Кадир был захвачен 12 августа в рамках наступления в восточной Сирии. Тактический десант сирийской армии готовился с участием российских военных советников. В момент высадки сирийских военных прикрывали российские ударные вертолеты Ка-52.

В результате операции уничтожен штаб и склады боевиков, подбиты два танка и три единицы бронетехники. В Минобороны России операцию в Эль-Кадире охарактеризовали как виртуозную.

