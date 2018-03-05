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Раскрыты доходы Москвы

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Доходы Москвы в 2017 году составили более 2,044 триллиона рублей, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные столичным департаментов финансов.

По сравнению с 2016 годом доходы выросли на 13 процентов. Согласно прогнозу, в 2018 году поступления в бюджет увеличатся на 5 процентов — до 2,103 триллиона рублей.

Больше всего доходов столичный бюджет получил от налога на доходы физических и налога на прибыль — 818 и 653 миллиарда рублей соответственно. При этом бюджет исполнен с нулевым дефицитом, отмечается в материалах департамента финансов Москвы.

Осенью 2017 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что правительству хотелось бы забрать немного ресурсов из Москвы. «Мы видим, что есть определенные запасы, жирок, как говорится. Но мы этого не делаем, потому что видим, насколько эффективно здесь эти ресурсы тратятся», — пояснил чиновник.

Ранее планировалось, что в 2017 году доходы московского бюджета составят около 1,75 триллиона рублей, расходы — 2,07 триллиона.

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