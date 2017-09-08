Силуанов захотел забрать немного денег из бюджета Москвы

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что правительству хотелось бы забрать немного ресурсов из Москвы. Об этом он заявил на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что есть определенные запасы, жирок, как говорится. Но мы этого не делаем, потому что видим, насколько эффективно здесь эти ресурсы тратятся», — пояснил чиновник.

Силуанов пошутил, что столица настолько сильна в финансовом плане, что могла бы даже давать взаймы федеральному бюджету. «Я могу потратить все деньги, так что будем просить взаймы у вас», — ответил ему мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам Собянина, город нарастил инвестиции в развитие и вышел на оптимальные параметры бюджета. «Мы видим, что Москва развивается и будет развиваться и будет одним из главных драйверов развития экономики нашей страны», — добавил он.

6 сентября столичный градоначальник в беседе с Business FM объяснил происхождение десятков миллиардов рублей, потраченных на благоустройство. Мэр рассказал, что деньги нашлись, когда власти пересмотрели порядок предоставления субсидий монополистам в сфере ЖКХ.

Планируется, что в 2017 году доходы московского бюджета составят около 1,75 триллиона рублей, расходы — 2,07 триллиона. Объем доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне почти 13,5 триллиона, а расходы превысят сумму в 16,2 триллиона.