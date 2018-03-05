Россиянин сбил девочку и отвез ее в торговый центр

Редакция Карелинформ / YouTube

В Петрозаводске водитель «Волги» сбил девочку-подростка, перебегавшую дорогу по пешеходному переходу, а затем, по ее же просьбе, довез до торгового центра. Инцидент, произошедший днем 4 марта, сняла уличная камера видеонаблюдения. Запись опубликовал портал karelinform.ru.

По словам родителей, пытавшихся разыскать водителя с помощью паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» во «ВКонтакте», травм девочка не получила. Однако это, по мнению родственников, не освобождает мужчину от ответственности.

В комментариях к посту, пользователи обвинили саму пострадавшую и ее родителей, не научивших ребенка правильно переходить дорогу.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!