«Россия-1» посвятила 60 секунд 39 погибшим в Сирии

Ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1», в ходе которого гости студии обсуждают ключевую новость дня, посвятил крушению военно-транспортного Ан-26 в Сирии одну минуту. Запись эфира размещена на странице канала на YouTube.

Ведущие Евгений Попов и Ольга Скабеева начали передачу с краткого дайджеста про недотянувший до посадочной полосы самолет, комментария Минобороны и реакции президента России Владимира Путина. Сразу после этого программа продолжилась обсуждением газового спора между Москвой и Киевом.

Ан-26 упал в сирийской провинции Латакия 6 марта примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на Хмеймиме. На его борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России.

Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин называется техническая неисправность. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

По неподтвержденной информации, среди пассажиров находился генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Еремеев.

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