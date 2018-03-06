Уточнено число погибших при падении Ан-26 в Сирии

На борту Ан-26, упавшего в Сирии, находились 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее. Об этом заявили в Минобороны России, передает «Интерфакс».

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил России», — уточнили в ведомстве. Все 39 человек погибли.

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Ранее сообщалось, что самолет совершал полет с аэродрома Кувейрис в провинции Алеппо. Расстояние между двумя авиабазами составляет чуть менее 200 километров.

В Минобороны заявляли, что транспортник упал примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на Хмеймиме. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин ЧП называется техническая неисправность. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

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