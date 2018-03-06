Законодательство ЯНАО изменят ради обманутых дольщиков

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа изменят законодательство ради обманутых дольщиков. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе областного парламента.

Сейчас в ЯНАО три долгостроя: один в Ноябрьске и два в Приуральском районе. В них инвестировали 124 семьи. Дома планируется сдать в 2019 году, но для этого необходимо вложить в их строительство ее 108 миллионов рублей. 24 миллиона должны внести дольщики, а остальные 84 миллиона могут быть выделены из окружного бюджета, но при нынешнем региональном законе, который регулирует данную сферу правоотношений, это невозможно.

В итоге в Заксобрании разработали региональный законопроект, благодаря которому в случае его принятия станет возможным достроить дома пайщиков. В частности, в документе прописана возможность предоставления субсидии жилищно-строительным кооперативам, созданным для завершения строительства объектов и ввода их в эксплуатацию.

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