Порошенко озвучил единственное требование к Путину

Президент Украины Петр Порошенко вновь обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с требованием «вывести войска» с украинской территории. С таким заявлением он выступил в интервью газете Financial Times, передает пресс-служба главы государства.

«Мы здесь не агрессоры. Агрессор — Путин, который имеет свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска», — сказал Порошенко.

Также украинский лидер выразил уверенность, что санкции против РФ работают. «На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции, которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда», — указал он.

В феврале Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократию» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. «Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну», — заявил украинский лидер на Мюнхенской конференции по безопасности.

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