Техасец в пуленепробиваемом жилете попросил выстрелить в него и умер

Житель американского города Хьюстон, штат Техас, Джейсон Гриффин (Jason Griffin) случайно застрелил приятеля, который примерил пуленепробиваемый жилет. Об этом сообщает ABC 13.

Мужчина задержан. Ему предъявлены обвинения в непреднамеренном убийстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и совершении серьезного преступления при наличии оружия.

Во время вечеринки знакомый Гриффина надел пуленепробиваемый жилет и попросил выстрелить в него. Тот достал свой пистолет и выполнил просьбу. По словам его девушки, которая была свидетелем происшествия, он не знал, что оружие заряжено.

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Пуля попала знакомому в грудь. Он вскрикнул, что ему больно, и упал. Гриффин сорвал с него пуленепробиваемый жилет и попытался помочь, а когда ничего не вышло, сбежал с вечеринки. Позднее он вернулся и сдался полиции.

В 2015 году сообщалось, что житель американского штата Калифорния погиб во время неудачных испытаний бронежилета. В 19-летнего Мигеля Генри Мартинеса выстрелил его друг Элайджа Рэй Ламберт. Пуля попала в верхнюю часть жилета, и Мартинес стал задыхаться.

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