Олимпийская чемпионка расскажет женщинам о стиле

В московском торговом центре «Кунцево Плаза» пройдет второй по счету бьюти-форум #BBDAY (Beauty Bazar Day). Об этом «Ленте.ру» сообщили представители пресс-службы мероприятия.

Beauty Bazar Day продлится с 7 по 11 марта и объединит на одной площадке различные косметические бренды и салоны красоты, в том числе салон восковой и лазерной эпиляции Wax&Go, британский барберский бренд Johnnys’s Chop, марка сухих шампуней Batiste, российский органический бренд Berezka Lab, салон красоты Riccioli, итальянская марка Piroche Cosmétiques, парфюмерный арт-проект «Вечные ценности».

Материалы по теме Начни с лица Макияж и косметика, которые выйдут из моды в новом году

Главная гостья форума — олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анжелика Тиманина — 8 марта проведет publc talk для участников #BBDAY. Также пройдут public talk с Instagram-блогером Анастасией Орловой, тату-мастером Норой Инк и основательницей бренда временных татуировок Miami Tattoos Ритой Королевой.

Кроме встреч со знаменитостями, во время Beauty Bazar Day пройдут мастер-классы по тенденциям макияжа от визажистки Татьяны Лосевой, основательницы школы визажистов Art Space; по укладкам — от бельгийского стилиста Иво Коломии, выпускника лондонской Академии Vidal Sassoon, владельца салона Beauty Bar Ivostyle; по созданию причесок с помощью сухого шампуня — от стилистки Екатерины Столяровой.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!