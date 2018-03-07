В петербургском университете появится Центр компетенций

Правительство России и ЮНЕСКО подписали соглашение о создании в Санкт-Петербурге Центра компетенций. Он будет располагаться на базе Петербургского Горного университета. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 марта.

Вуз сможет проводить аттестацию специалистов, работающих в добывающей и перерабатывающей промышленности, на статус горного инженера, а также сертифицировать университеты и профессоров. Кроме того, Центр займется унификацией образовательных стандартов и «пороговых требований» горнотехнических вузов различных стран. Это, по словам экспертов ЮНЕСКО, поможет повысить в стране уровень инженерного образования.

«Сегодня в Санкт-Петербургском горном университете имеется вся необходимая инфраструктура для полноценной работы Центра компетенций. Уже созданы рабочие группы из представителей университетов таких стран, как Германия, Австрия, Австралия и других», — сказал глава Минэнерго России Александр Новак. Он добавил, что они разрабатывают общие образовательные программы для вузов.

Среди учебных заведений мира, которые выразили готовность принять участие в работе центра — Фрайбергская горная академия (ФРГ), Горный университет Леобена (Австрия), а также профильные вузы из Китая, Канады и Австралии. Также об участии в программе заявили такие компании как ВР, Siemens, Сisco, Sсhnеider Eletctric, Orica и Marubeni.

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