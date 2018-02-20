Российские студенты составили свой рейтинг вузов

Число российских студентов, довольных выбранным университетом, увеличилось на девять процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости сообщил руководитель проекта «Типичный абитуриент» Владислав Белый, комментируя итоги исследования «Российские вузы глазами студентов — 2018».

По его словам, в прошлом году довольных студентов было всего 36 процентов, в этом — 45 процентов. В опросе приняли участие свыше 800 учащихся 98 государственных вузов России.

Лидерами по количеству положительных отзывов студентов стали Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский государственный юридический университет им. Кутафина, Московский государственный институт международных отношений МИД России.

Рейтинг отрицательных отзывов возглавили Московский авиационный институт, Санкт-Петербургский государственный экономический университет и Уральский федеральный университет им. первого президента России Бориса Ельцина. «Студенты в своих недовольных отзывах отмечают пожилой возраст преподавателей, "потухшие глаза" и низкую профессиональную компетентность сотрудников вузов», — рассказала руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

Также исследователи отметили, что студентов волнует заинтересованность, профессионализм и возраст преподавателей, наличие и ремонт в общежитиях, позиции вуза в рейтингах и именитые выпускники. Кроме того, при оценке университета учащиеся опирались на активность научной жизни вуза, международных связей, контингент однокурсников, вопросы отчисления студентов, получения стипендии и платного образования.

В январе Рособрнадзор обвинил вузы в переизбытке подготавливаемых студентов по специальностям «Юриспруденция» и «Экономика». По словам замглавы службы Наталии Наумовой, на экономические и юридические факультеты принимают наибольшее число абитуриентов на внебюджетные места, таким образом превышая число необходимых кадров в 10 раз.

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