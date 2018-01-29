Вузы обвинили в подготовке будущих безработных экономистов и юристов

Рособрнадзор обвинил вузы в переизбытке подготавливаемых студентов по специальностям «Юриспруденция» и «Экономика». Об этом заявила замглавы службы Наталия Наумова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, на экономические и юридические факультеты принимают наибольшее число абитуриентов на внебюджетные места. «Вопрос: для чего размывать рынок труда, когда на сегодня контрольные цифры приема планируются, сверяются с регионом и заявляются под конкретную потребность. Для чего нужно выпускать в 10 раз больше юристов и экономистов, чтобы они не нашли потом работу? Сегодня этот диссонанс очевиден»,— сказала Наумова.

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Независимая оценка качества по специальности экономика показала серьезные недостатки в подготовке студентов. При этом никто не снимает с вузов ответственность за то, чтобы выпускник получил работу в соответствии с полученной специальностью, подчеркнула замглавы Рособрнадзора.

По данным «Avito Работа», средняя зарплата работающих студентов в России в 2017 году составила 29,3 тысячи рублей.

В сентябре 2017-го Минтруд опубликовал список самых высокооплачиваемых профессий в России.

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