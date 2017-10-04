Здесь вам не Европа

28 сентября Рособрнадзор в очередной раз отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУ) в выдаче образовательной лицензии. Руководство университета планирует подать очередную заявку на лицензию, но надежд сохранить университет в прежнем виде не питает: за последние полтора года один из лучших частных вузов страны подвергся внеплановым проверкам 14 ведомств и лишился не только права на преподавание, но и занимаемого последние 23 года здания в центре города. «Лента.ру» разбиралась, почему Европейский университет подвергся гонениям в культурной столице.

Бдительный депутат

2 октября в пивной бар «Крафт», что неподалеку от Дворцовой набережной в Петербурге, нагрянула внеплановая проверка Роспотребнадзора с целью выявить нелегальную торговлю алкоголем по адресу Гагаринская улица, 6/1. Ожидания оправдались: в открытой продаже оказалось 40 сортов разливного пива и несколько сотен — бутылочного. Работники заведения не нашли, что ответить на вопрос, почему они так неприкрыто торгуют спиртным на территории учебного заведения.

Разгадка была простой: в своем обращении в прокуратуру депутат законодательного собрания, единоросс Андрей Анохин перепутал адреса пивного бара и нового здания Европейского университета на Гагаринской, 6А, куда вуз пока не переехал. В доносе от 26 сентября Анохин написал, что ему поступили «сигналы общественности» о нелегальной торговле алкоголем, и от себя добавил, что на сайте ЕУ пропагандируются некие «западные ценности». Пока прокуратура отреагировала лишь на первую часть обращения.

«Хороший бар, но к нашему зданию не имеет решительно никакого отношения ни по адресу, ни по сути. Возможно, депутат Анохин не видит отличий», — поделился гипотезой в беседе с «Лентой.ру» ректор Европейского университета Николай Вахтин, назвав этот случай комичным.

Хотя поводов для смеха у него немного. За последние полтора года один из первых частных вузов страны перенес внеплановые проверки 14 ведомств. Две из них закончились печально: университет лишился здания, которое занимал последние 23 года, и лицензии на преподавательскую деятельность. Хотя на 2016 год ЕУ был первым по научно-исследовательской и финансовой деятельности в мониторинге Минобрнауки и входил в список ста лучших европейских центров политических наук по версии Лондонской экономической школы.

Вручение дипломов Фото: страница «Европейского университета в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте»

Убить вуз

С самого своего основания в 1994 году при поддержке занимавшего тогда пост мэра города Анатолия Собчака вуз был нацелен на подготовку высококлассных специалистов в области социальных и гуманитарных наук. Выданные Европейским университетом в Санкт-Петербурге дипломы признаются ведущими зарубежными вузами. До недавнего времени там одновременно учились от 200 до 250 студентов магистратуры и аспирантуры на пяти разных факультетах: экономики, антропологии, истории искусств, истории, политических наук и социологи. Около 40 учащихся ежегодно отправлялись продолжать обучение в университеты США и стран Европы.

Признание за рубежом вуз получил благодаря активной исследовательской работе: при ЕУ действуют несколько центров, институтов, реализуется программа «Гендерные исследования». На сайте университета отмечается, что его сотрудников привлекают в качестве экспертов Открытое правительство, Общественная палата, а также министерства образования и науки, экономики и экономического развития. В совет попечителей вуза входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Именно они ходатайствовали о недопустимости закрытия вуза перед президентом Владимиром Путиным в конце 2016 года, когда стало известно решении Рособрнадзора приостановить лицензию. На письме была поставлена резолюция: «Поддержать».

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Повышенное внимание к вузу проявилось после запроса в прокуратуру тогда еще депутата питерского заксобрания Виталия Милонова. «Извините меня, когда там студентов заставляют писать по тематике защиты прав секс-меньшинств и прочих чертей и бесов, какая может быть нормальная реакция? Это, конечно, формирование пятой колонны в чистом виде», — объяснял он мотивы своего обращения в эфире одного из телеканалов.

Спустя пару месяцев, получив место в Госуме, Милонов потерял интерес к борьбе с Европейским университетом, но это не остановило бюрократическую машину. Рособрнадзор обнаружил в вузе 120 нарушений, среди которых, например, было отсутствие наглядной агитации о вреде алкоголя. В вузе утверждали, что устранили все недочеты, но 20 марта арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии. Его обжаловали в апелляционной инстанции.

Занимавший тогда пост ректора Олег Хархордин прогнозировал «стопроцентное» возвращение права на преподавание. Но все, что в итоге удалось, — это выиграть время, чтобы магистранты второго курса смогли защититься и получить дипломы. 13 июля девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность предписания Рособрнадзора. К тому моменту Олег Хархордин был вынужден досрочно сложить полномочия.

Здание Европейского университета Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

«Мы рассчитывали, что сделанного нами будет достаточно, но мы ошиблись. У меня создается впечатление, что мы живем по законам одной логики, а надзорные органы — по другим», — признается Николай Вахтин. Его опыт работы во время внезапных проверок можно назвать богатым: в 2008 году, когда здание университета опечатали на два месяца после внезапно найденных пожарных нарушений, он также занимал пост ректора. Тогда это объясняли полученным грантом на мониторинг выборов — по данным издания Science and Business, Европейский университет получил от Евросоюза 700 тысяч евро. После того как от гранта отказались, вуз смог продолжить работу.

Но в этот раз истинные причины претензий к университету понять сложно, признается Вахтин. 28 сентября Рособрнадзор вновь отказал университету в образовательной лицензии.

«Акт сформулирован таким образом, что ничего понять о реальных претензиях невозможно. Там написано, что материально-техническая база образования не соответствует стандартам, а каким именно — неизвестно. Может быть, им не понравился цвет столов или ширина дверного проема. Мы пытаемся добиться хоть какой-нибудь конкретики, но пока этого не удалось», — устало говорит ректор.

Профессор Европейского университета, историк-американист Иван Курилла называет действия ведомства «откровенным издевательством». По его словам, Рособрнадзор специально отправил на проверку комиссию, члены которой славятся «исключительно отрицательными отзывами». Речь, в частности, идет об одном из экспертов, проректоре по учебной работе Государственного университета по землеустройству Ирине Широкорад, которая в своих публикациях пишет о «мировой закулисе», борющейся за «гипертрофированные до абсолюта права и свободы» с целью дестабилизации России.

«Все, ради чего Европейский университет существует, объявили злом. Это выглядит как задача если не убить вуз, то, по меньшей мере, не дать лицензию», — посетовал Курилла.

Чисто технически еще есть возможность подать новую заявку до 1 ноября — крайнего срока начала набора студентов в этом учебном году, но на то, что ее успеют рассмотреть и одобрить, в университете не надеются.

Дворец раздора

Одна из приоритетных версий о том, почему в отношении Европейского университета такие гонения, была связана со зданием, которое занимал вуз: особняк Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец) XVIII века недалеко от Дворцовой набережной.

Почти сразу после приостановки образовательной лицензии в 2016 году Смольный подал иск о выселении вуза из особняка на Гагаринской улице. Формальная причина — нарушение условий охраны памятника культуры (речь шла о двух стеклопакетах, установленных еще в 2015 году во дворе). Университет безуспешно пытался оспорить расторжение договора, согласно которому срок аренды собирались продлить до 2024 года.

«Только при условиях продления аренды мы могли выходить на особого рода инвестиционный проект», — пояснял тогда ректор Европейского университета Олег Хархордин. Вуз должен был провести внутреннее переоборудование здания: построить остекленный атриум для конференций, помещения под библиотеки и компьютерные центры, зимний сад и мансарды с учебными классами над лицевым корпусом.

Интерьеры особняка Кушелева-Безбородко Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

По согласованию с мэрией города был проведен международный конкурс, победителем которого признали французское архитектурное бюро Wilmotte & Associes S. A. S. Жан-Мишеля Вильмотта. Европейский университет заявлял о готовности вложить 30 миллионов долларов. Одному из центральных залов дворца после реставрации планировали присвоить имя Анатолия Собчака. Но внезапно от проекта отказались.

В интервью «Лентре.ру» глава попечительского совета ЕУ и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский делился своими предположениями о том, с чем связано такое решение. По его словам, реставрация и внутренняя перепланировка под образовательные нужды могла помешать впоследствии использовать здание в коммерческих целях. «Особняк Кушелева-Безбородко — единственный оставшийся маленький дворец Петербурга, в котором после определенных манипуляций можно поселиться. Если его отреставрировать, то он выпадет из этого рынка — в нем можно будет вести только функциональную деятельность. В данном случае образовательную», — объяснял Пиотровский

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В августе «Фонтанка», ссылаясь на источник в комитете по имущественным отношениям, сообщила, что в особняке планируют разместить «IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники». Об этом изданию рассказали в комитете по образованию, однако позже в правительстве города эту информацию не подтвердили.

Несмотря на предписание освободить помещение до 10 октября, вуз не торопится покинуть особняк. По словам Вахтина, он не собирается нарушать законодательство, которое предусматривает присутствие трехсторонней комиссии при передаче здания. «Мы занимали особняк на условиях охранного обязательства, и мы не выедем до тех пор, пока не будет официального акта, подписанного комитетом по имущественным отношениям и комитетом по охране памятников, что никаких претензий к предыдущему арендатору по части сохранности памятника нет. Губернатор обещал, что такая комиссия будет создана», — говорит ректор.

Оптика Левиафана

Еще одну версию преследований вуза выдвинул Science and Business. По данным издания, с 1996 по 2015 годы Европейский университет получал финансирование из фонда Джорджа Сороса «Открытое общество»: в общей сложности на сумму свыше 27 миллионов долларов. В 2015-м американская организация была признана нежелательной, что не могло не сказаться на статусе университета.

Однако Вахтин не разделяет эту точку зрения: «Может быть, я не все знаю о деятельности Сороса, но я всегда буду ему признателен за то, что благодаря ему в начале 1990-х около 500 талантливых ученых остались работать в России. Его гранты поддержали российскую науку в то время, когда государство еще было неспособно на это».

Сейчас университет существует за счет отечественных грантов: в 2015 году фонд целевого капитала вуза составлял свыше 2 миллиардов рублей. В списке компаний-жертвователей и благотворителей Сбербанк, «Газпром», ВТБ, Владимир Потанин, Алишер Усманов.

Сегодня Европейский университет функционирует лишь как научно-исследовательское учреждение. Из преподавательского состава также никто не уволился, рассказал Вахтин. Все центры и институты вуза продолжают научную работу. Так, в сентябре сотрудник ЕУ Александр Кондаков поделился с «Лентой.ру» результатами исследования о том, как принятый закон о запрете гей-пропаганды привел к росту насилия в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а сотрудник Института проблем правоприменения при ЕУ Алексей Кнорре в своем исследовании выяснил, что российские силовики чаще всего обнаруживают наркотики в объеме, достаточном для возбуждения уголовного дела, — ни больше ни меньше.

Фото: страница «Европейского университета в Санкт-Петербурге» во «ВКонтакте»

Просветительскую деятельность профессора вуза проводят в рамках открытых лекций «Осенний марафон науки». Эту программу Иван Курилла называет своеобразной компенсацией и «чрезвычайной ситуацией». Некоторые лекции проходят с аншлагом — собирают по несколько сотен слушателей. Но запрет на набор студентов профессор называет болезненным: «Университет создавался не как НИИ в чистом виде, а как место, где ведущие ученые в области гуманитарных наук занимаются исследованиями вместе со своими студентами, — формат, принятый во всем мире, позволяющий вырастить новое поколение ученых. Без них мы можем продолжить исследования, но возникает вопрос о смысле и перспективах».

Среди заявленных в марафоне тем — «Кто действительно правит в России на локальном уровне?», «Психология свободы», «Возможна ли модернизация в России» и другие. Ректор Европейского университета отказывается считать их «острыми» и связывать с гонениями. «Я не вижу ничего дурного в исследованиях того, как работают правоохранительные органы, как устроена судебная система, какова ситуация с правами женщин или геев. Я понимаю, почему это волнует Милонова: он строит карьеру на этой глупости. Но не очень понимаю, в чем тут "острота" или "неугодность" для государства», — говорит он. По его словам, от властей и надзорных органов не поступало претензий по поводу научной деятельности вуза.

«Регулировать темы научных исследований — значит, нанести вред науке и будущему страны, — продолжает Вахтин. — И так академию наук (РАН) втоптали в грязь, она полностью регулируется федеральным агентством. Если введем какой-нибудь Роснаукнадзор, это поставит точку в развитии науки. Мы живем в мире, в котором государство не может существовать без качественных исследований: если государство начинает регулировать, чем наука имеет право заниматься, а чем нет, оно долго не протянет».

12 октября в конференц-зале особняка Кушелева-Безбородко в рамках «Осеннего марафона» запланирована лекция «Становясь чиновником: как формируется оптика Левиафана». К тому моменту сотрудники Европейского университета должны будут покинуть здание, которое вуз занимал с момента своего основания.