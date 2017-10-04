Россия
 
Последние новости
Лас-вегасский стрелок планировал расстрелять фестиваль «Жизнь прекрасна»
Honda показала самобалансирующийся электромотоцикл
Трамп покидался полотенцами вместо обсуждения контроля за оружием в США
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни
Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами
Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах
Популярные новости
Лас-вегасский стрелок планировал расстрелять фестиваль «Жизнь прекрасна»
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
Названо главное преимущество iPhone X перед Android-смартфонами
Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах
Трамп покидался полотенцами вместо обсуждения контроля за оружием в США
Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни
В сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»

Здесь вам не Европа

Зачем разгоняют один из лучших университетов России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

28 сентября Рособрнадзор в очередной раз отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге (ЕУ) в выдаче образовательной лицензии. Руководство университета планирует подать очередную заявку на лицензию, но надежд сохранить университет в прежнем виде не питает: за последние полтора года один из лучших частных вузов страны подвергся внеплановым проверкам 14 ведомств и лишился не только права на преподавание, но и занимаемого последние 23 года здания в центре города. «Лента.ру» разбиралась, почему Европейский университет подвергся гонениям в культурной столице.

Бдительный депутат

2 октября в пивной бар «Крафт», что неподалеку от Дворцовой набережной в Петербурге, нагрянула внеплановая проверка Роспотребнадзора с целью выявить нелегальную торговлю алкоголем по адресу Гагаринская улица, 6/1. Ожидания оправдались: в открытой продаже оказалось 40 сортов разливного пива и несколько сотен — бутылочного. Работники заведения не нашли, что ответить на вопрос, почему они так неприкрыто торгуют спиртным на территории учебного заведения.

Разгадка была простой: в своем обращении в прокуратуру депутат законодательного собрания, единоросс Андрей Анохин перепутал адреса пивного бара и нового здания Европейского университета на Гагаринской, 6А, куда вуз пока не переехал. В доносе от 26 сентября Анохин написал, что ему поступили «сигналы общественности» о нелегальной торговле алкоголем, и от себя добавил, что на сайте ЕУ пропагандируются некие «западные ценности». Пока прокуратура отреагировала лишь на первую часть обращения.

«Хороший бар, но к нашему зданию не имеет решительно никакого отношения ни по адресу, ни по сути. Возможно, депутат Анохин не видит отличий», — поделился гипотезой в беседе с «Лентой.ру» ректор Европейского университета Николай Вахтин, назвав этот случай комичным.

Хотя поводов для смеха у него немного. За последние полтора года один из первых частных вузов страны перенес внеплановые проверки 14 ведомств. Две из них закончились печально: университет лишился здания, которое занимал последние 23 года, и лицензии на преподавательскую деятельность. Хотя на 2016 год ЕУ был первым по научно-исследовательской и финансовой деятельности в мониторинге Минобрнауки и входил в список ста лучших европейских центров политических наук по версии Лондонской экономической школы.

Убить вуз

С самого своего основания в 1994 году при поддержке занимавшего тогда пост мэра города Анатолия Собчака вуз был нацелен на подготовку высококлассных специалистов в области социальных и гуманитарных наук. Выданные Европейским университетом в Санкт-Петербурге дипломы признаются ведущими зарубежными вузами. До недавнего времени там одновременно учились от 200 до 250 студентов магистратуры и аспирантуры на пяти разных факультетах: экономики, антропологии, истории искусств, истории, политических наук и социологи. Около 40 учащихся ежегодно отправлялись продолжать обучение в университеты США и стран Европы.

Признание за рубежом вуз получил благодаря активной исследовательской работе: при ЕУ действуют несколько центров, институтов, реализуется программа «Гендерные исследования». На сайте университета отмечается, что его сотрудников привлекают в качестве экспертов Открытое правительство, Общественная палата, а также министерства образования и науки, экономики и экономического развития. В совет попечителей вуза входят директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Именно они ходатайствовали о недопустимости закрытия вуза перед президентом Владимиром Путиным в конце 2016 года, когда стало известно решении Рособрнадзора приостановить лицензию. На письме была поставлена резолюция: «Поддержать».

Повышенное внимание к вузу проявилось после запроса в прокуратуру тогда еще депутата питерского заксобрания Виталия Милонова. «Извините меня, когда там студентов заставляют писать по тематике защиты прав секс-меньшинств и прочих чертей и бесов, какая может быть нормальная реакция? Это, конечно, формирование пятой колонны в чистом виде», — объяснял он мотивы своего обращения в эфире одного из телеканалов.

Спустя пару месяцев, получив место в Госуме, Милонов потерял интерес к борьбе с Европейским университетом, но это не остановило бюрократическую машину. Рособрнадзор обнаружил в вузе 120 нарушений, среди которых, например, было отсутствие наглядной агитации о вреде алкоголя. В вузе утверждали, что устранили все недочеты, но 20 марта арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области принял решение об аннулировании лицензии. Его обжаловали в апелляционной инстанции.

Занимавший тогда пост ректора Олег Хархордин прогнозировал «стопроцентное» возвращение права на преподавание. Но все, что в итоге удалось, — это выиграть время, чтобы магистранты второго курса смогли защититься и получить дипломы. 13 июля девятый арбитражный апелляционный суд Москвы признал законность предписания Рособрнадзора. К тому моменту Олег Хархордин был вынужден досрочно сложить полномочия.

«Мы рассчитывали, что сделанного нами будет достаточно, но мы ошиблись. У меня создается впечатление, что мы живем по законам одной логики, а надзорные органы — по другим», — признается Николай Вахтин. Его опыт работы во время внезапных проверок можно назвать богатым: в 2008 году, когда здание университета опечатали на два месяца после внезапно найденных пожарных нарушений, он также занимал пост ректора. Тогда это объясняли полученным грантом на мониторинг выборов — по данным издания Science and Business, Европейский университет получил от Евросоюза 700 тысяч евро. После того как от гранта отказались, вуз смог продолжить работу.

Но в этот раз истинные причины претензий к университету понять сложно, признается Вахтин. 28 сентября Рособрнадзор вновь отказал университету в образовательной лицензии.

«Акт сформулирован таким образом, что ничего понять о реальных претензиях невозможно. Там написано, что материально-техническая база образования не соответствует стандартам, а каким именно — неизвестно. Может быть, им не понравился цвет столов или ширина дверного проема. Мы пытаемся добиться хоть какой-нибудь конкретики, но пока этого не удалось», — устало говорит ректор.

Профессор Европейского университета, историк-американист Иван Курилла называет действия ведомства «откровенным издевательством». По его словам, Рособрнадзор специально отправил на проверку комиссию, члены которой славятся «исключительно отрицательными отзывами». Речь, в частности, идет об одном из экспертов, проректоре по учебной работе Государственного университета по землеустройству Ирине Широкорад, которая в своих публикациях пишет о «мировой закулисе», борющейся за «гипертрофированные до абсолюта права и свободы» с целью дестабилизации России.

«Все, ради чего Европейский университет существует, объявили злом. Это выглядит как задача если не убить вуз, то, по меньшей мере, не дать лицензию», — посетовал Курилла.

Чисто технически еще есть возможность подать новую заявку до 1 ноября — крайнего срока начала набора студентов в этом учебном году, но на то, что ее успеют рассмотреть и одобрить, в университете не надеются.

Дворец раздора

Одна из приоритетных версий о том, почему в отношении Европейского университета такие гонения, была связана со зданием, которое занимал вуз: особняк Кушелева-Безбородко (Малый мраморный дворец) XVIII века недалеко от Дворцовой набережной.

Почти сразу после приостановки образовательной лицензии в 2016 году Смольный подал иск о выселении вуза из особняка на Гагаринской улице. Формальная причина — нарушение условий охраны памятника культуры (речь шла о двух стеклопакетах, установленных еще в 2015 году во дворе). Университет безуспешно пытался оспорить расторжение договора, согласно которому срок аренды собирались продлить до 2024 года.

«Только при условиях продления аренды мы могли выходить на особого рода инвестиционный проект», — пояснял тогда ректор Европейского университета Олег Хархордин. Вуз должен был провести внутреннее переоборудование здания: построить остекленный атриум для конференций, помещения под библиотеки и компьютерные центры, зимний сад и мансарды с учебными классами над лицевым корпусом.

По согласованию с мэрией города был проведен международный конкурс, победителем которого признали французское архитектурное бюро Wilmotte & Associes S. A. S. Жан-Мишеля Вильмотта. Европейский университет заявлял о готовности вложить 30 миллионов долларов. Одному из центральных залов дворца после реставрации планировали присвоить имя Анатолия Собчака. Но внезапно от проекта отказались.

В интервью «Лентре.ру» глава попечительского совета ЕУ и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский делился своими предположениями о том, с чем связано такое решение. По его словам, реставрация и внутренняя перепланировка под образовательные нужды могла помешать впоследствии использовать здание в коммерческих целях. «Особняк Кушелева-Безбородко — единственный оставшийся маленький дворец Петербурга, в котором после определенных манипуляций можно поселиться. Если его отреставрировать, то он выпадет из этого рынка — в нем можно будет вести только функциональную деятельность. В данном случае образовательную», — объяснял Пиотровский

В августе «Фонтанка», ссылаясь на источник в комитете по имущественным отношениям, сообщила, что в особняке планируют разместить «IT-школу для дополнительного образования детей, одаренных в сфере информационных технологий и робототехники». Об этом изданию рассказали в комитете по образованию, однако позже в правительстве города эту информацию не подтвердили.

Несмотря на предписание освободить помещение до 10 октября, вуз не торопится покинуть особняк. По словам Вахтина, он не собирается нарушать законодательство, которое предусматривает присутствие трехсторонней комиссии при передаче здания. «Мы занимали особняк на условиях охранного обязательства, и мы не выедем до тех пор, пока не будет официального акта, подписанного комитетом по имущественным отношениям и комитетом по охране памятников, что никаких претензий к предыдущему арендатору по части сохранности памятника нет. Губернатор обещал, что такая комиссия будет создана», — говорит ректор.

Оптика Левиафана

Еще одну версию преследований вуза выдвинул Science and Business. По данным издания, с 1996 по 2015 годы Европейский университет получал финансирование из фонда Джорджа Сороса «Открытое общество»: в общей сложности на сумму свыше 27 миллионов долларов. В 2015-м американская организация была признана нежелательной, что не могло не сказаться на статусе университета.

Однако Вахтин не разделяет эту точку зрения: «Может быть, я не все знаю о деятельности Сороса, но я всегда буду ему признателен за то, что благодаря ему в начале 1990-х около 500 талантливых ученых остались работать в России. Его гранты поддержали российскую науку в то время, когда государство еще было неспособно на это».

Сейчас университет существует за счет отечественных грантов: в 2015 году фонд целевого капитала вуза составлял свыше 2 миллиардов рублей. В списке компаний-жертвователей и благотворителей Сбербанк, «Газпром», ВТБ, Владимир Потанин, Алишер Усманов.

Сегодня Европейский университет функционирует лишь как научно-исследовательское учреждение. Из преподавательского состава также никто не уволился, рассказал Вахтин. Все центры и институты вуза продолжают научную работу. Так, в сентябре сотрудник ЕУ Александр Кондаков поделился с «Лентой.ру» результатами исследования о том, как принятый закон о запрете гей-пропаганды привел к росту насилия в отношении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, а сотрудник Института проблем правоприменения при ЕУ Алексей Кнорре в своем исследовании выяснил, что российские силовики чаще всего обнаруживают наркотики в объеме, достаточном для возбуждения уголовного дела, — ни больше ни меньше.

Просветительскую деятельность профессора вуза проводят в рамках открытых лекций «Осенний марафон науки». Эту программу Иван Курилла называет своеобразной компенсацией и «чрезвычайной ситуацией». Некоторые лекции проходят с аншлагом — собирают по несколько сотен слушателей. Но запрет на набор студентов профессор называет болезненным: «Университет создавался не как НИИ в чистом виде, а как место, где ведущие ученые в области гуманитарных наук занимаются исследованиями вместе со своими студентами, — формат, принятый во всем мире, позволяющий вырастить новое поколение ученых. Без них мы можем продолжить исследования, но возникает вопрос о смысле и перспективах».

Среди заявленных в марафоне тем — «Кто действительно правит в России на локальном уровне?», «Психология свободы», «Возможна ли модернизация в России» и другие. Ректор Европейского университета отказывается считать их «острыми» и связывать с гонениями. «Я не вижу ничего дурного в исследованиях того, как работают правоохранительные органы, как устроена судебная система, какова ситуация с правами женщин или геев. Я понимаю, почему это волнует Милонова: он строит карьеру на этой глупости. Но не очень понимаю, в чем тут "острота" или "неугодность" для государства», — говорит он. По его словам, от властей и надзорных органов не поступало претензий по поводу научной деятельности вуза.

«Регулировать темы научных исследований — значит, нанести вред науке и будущему страны, — продолжает Вахтин. — И так академию наук (РАН) втоптали в грязь, она полностью регулируется федеральным агентством. Если введем какой-нибудь Роснаукнадзор, это поставит точку в развитии науки. Мы живем в мире, в котором государство не может существовать без качественных исследований: если государство начинает регулировать, чем наука имеет право заниматься, а чем нет, оно долго не протянет».

12 октября в конференц-зале особняка Кушелева-Безбородко в рамках «Осеннего марафона» запланирована лекция «Становясь чиновником: как формируется оптика Левиафана». К тому моменту сотрудники Европейского университета должны будут покинуть здание, которое вуз занимал с момента своего основания.

Лариса Жукова

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Достаточный для уголовного дела вес наркотиков оказался самым изымаемым полицией
Европейский университет в Санкт-Петербурге лишили лицензии
Ректор Европейского университета объявил о своей отставке
Другие материалы рубрики
Россия00:01 2 октября
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)

«Мы научим любить Россию»

Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
14:58 3 октября

Москвичи принесли цветы и свечи к посольству США после стрельбы в Лас-Вегасе  

17:58 3 октября

Васильева рассказала о судьбе директора отказавшей учить онкобольного гимназии

17:24 3 октября

Путин назвал врио главы Дагестана «политическим тяжеловесом»

06:52 3 октября

«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»  

История москвички, переехавшей в Рим
17:11 3 октября

Энтео выгнали из возглавляемого им движения «Божья воля» за святотатство

20:33 2 октября

Навального арестовали на 20 суток

17:18 3 октября

Автору работы о власовцах отказали в степени доктора наук

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
16:47 3 октября

Школьники взломали подвал детского сада и украли компьютер

11:22 2 октября

Семиклассница из Сибири голышом сбежала от увезшего ее в лес педофила

16:53 3 октября

Путин принял досрочную отставку главы Дагестана

Россия
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
«Попа если чуть и увеличилась, так это от возраста!»
История москвички, переехавшей в Рим
Васильева рассказала о судьбе директора отказавшей учить онкобольного гимназии
Путин назвал врио главы Дагестана «политическим тяжеловесом»
В застольном жанре
Визит Путина в Ашхабад был похож на долгий тост за здравие
Энтео выгнали из возглавляемого им движения «Божья воля» за святотатство
Автору работы о власовцах отказали в степени доктора наук
Все материалы
Мир
Белая смерть
Кто стоит за самой кровавой стрельбой в истории Америки
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе
Самое массовое убийство в истории США
Плененный боевиками ИГ россиянин воевал в Донбассе и на Балканах
Король Испании обвинил власти Каталонии в нарушении конституции страны
США обвинили пакистанскую разведку в связях с террористами
Опубликовано видео из номера лас-вегасского стрелка
Все материалы
Бывший СССР
Аскар Акаев«Украину уничтожили революции»
Что грозит Киргизии после выборов президента: интервью Аскара Акаева
Киев согласился учесть требования обеспокоенных украинизацией образования болгар
Аваков прокомментировал информацию о конфликте с Порошенко
Додон поведал о божественной природе своей власти
В Киеве назвали суммы вознаграждения бойцов «Беркута» за разгон Майдана
В Киеве рассказали о достигнутой ВСУ максимальной численности
Глава Генштаба ВСУ признал вину за взрывы на складе боеприпасов под Винницей
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Россия получила триллион рублей от глобального сокращения нефтедобычи
Наибольший рост зарплат в 2017 году зафиксирован у руководителей
Госдуме предложили разрешить валютные зарплаты работающим за рубежом россиянам
Все материалы
Бизнес
Нефть не прокатят
Почему электромобили взвинтят цены на топливо
«Наши разработки направлены на замещение устаревших вагонов»
Гендиректор ГК «РэйлТрансХолдинг» о создании новых образцов железнодорожной техники
Филиал компании «ПЭК» Москва СеверЦифровая логистика
Как передовые технологии облегчают жизнь бизнесу
Чубайс сравнил электромопед от «дочки» «Роснано» с iPhone
В «Нафтогазе» объявили о начале создания «Оператора ГТС Украины»
«Ренессанс» и Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций «Роснефти»
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Все материалы
Силовые структуры
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
«Ломают прибывших из Москвы. Они попадают в пекло»
Что на самом деле происходит с заключенными в российских колониях
На поминках на Кунцевском кладбище застрелили мужчину
Во ФСИН раскрыли число ВИЧ-инфицированных заключенных
Двое заключенных в СИЗО Барнаула зашили себе рты в знак протеста
Замглавы управления СК по Москве отстранили от работы после жалобы во «ВКонтакте»
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Все относительно: за что вручат Нобелевку по физике
Тайны волн пространства-времени и «Интерстеллара»
Доказана невозможность матрицы
Назван вред уведомлений на смартфоне
На Солнце обнаружили сердце
В США стартовали продажи домашнего станка для распечатки пистолетов
Все материалы
Спорт
Цена свободы
Почему «Барселона» и сборная Испании рискуют стать изгоями
Боксер Форман назвал причину вызова Сигала на поединок
В «Зените» увидели Кокорина одним из лучших игроков Европы
Тренер побил юного хоккеиста клюшкой во время матча
Британского теннисиста дисквалифицировали за кокаин
Путин прокомментировал отставание в подготовке к ЧМ-2018
Путин упрекнул «Зенит» за восемь иностранцев на поле
Все материалы
Культура
«Эти телки не попадают ко мне на болт»
Бесконечный секс, доступные женщины и буйное творчество Владимира Епифанцева
«Боже, царя стряхни»
Почему свободное поколение не смотрит телевизор
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Джаред Лето отказался смотреть «Отряд самоубийц»
В сети посмеялись над единственным зрителем фильма «Крым»
Лимонова оштрафовали за митинг против капитализма
Азиаты сделали Николаса Кейджа лицом «палочек Николаса»
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Любителей порно отдадут на изучение искусственному интеллекту
Скрытые сексуальные страхи пользователей показали на видео
«Новая газета» выиграла у России суд по делу о статьях про гибель «Курска»
Смех «проглотившего курицу фермера» вызвал истерику у журналиста и сорвал съемки
Facebook насчитал 10 миллионов пострадавших от «российской рекламы» американцев
Девушка попыталась объяснить строчку из песни «ВИА Гры» и поплатилась
Все материалы
Ценности
Французская болезнь
На Неделе моды в Париже обнажаются и сходят с ума
Российские ювелиры предложили снимать сапфиры с бриллиантовых колье
Кристиан Лубутен сравнил себя с холодильником
Lacoste предложил мужчинам пахнуть айвой и ревенем
Alexander McQueen одел моделей в «голые» платья и приклеил им волосы на лицо
Поляк и японец изменили дизайн швейцарских часов
Грузин заставил моделей надеть «кроксы» на десятисантиметровой платформе
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Названы самые путешествующие нации мира
Туроператоры потеряли семь миллионов долларов из-за «ВИМ-Авиа»
Лоукостер из США бесплатно перевезет родственников жертв стрельбы в Лас-Вегасе
Россиянин отсудил 60 тысяч рублей за задержку авиарейса
Застрявших в Турции клиентов «ВИМ-Авиа» подсчитали
Российский турпоток в Анталью достиг исторического максимума
Все материалы
Из жизни
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов
Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел
Японца арестовали за наложенное на детей проклятие
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Все материалы
Тест: странные машины неизвестного назначения
Сможете ли вы угадать, для чего созданы эти штуки?
300 плюс: самые быстрые «вагоны» планеты
Проводим перекличку клуб быстрейших универсалов после дебюта супергибрида Panamera
10 культовых автомобилей из Швеции
И в нашем списке – не только Volvo и Saab
Закон Квята
Как отсутствие российского пилота привело к неожиданным итогам Гран-при Малайзии
Производитель суперкаров сделал бронированный «Танк»
Появились кадры из второго сезона The Grand Tour
Дизайн нового хэтчбека Audi A7 раскрыли на масштабной модели
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы