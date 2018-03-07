Раскрыты секреты эффективности Илона Маска

Журнал Forbes решил в простой и доступной форме рассказать о секретах успешности начинаний миллиардера Илона Маска. Всего читателям предлагается 10 правил поведения, каждое из них наглядно проиллюстрировано художником.

Первое правило гласит, что всегда надо заниматься самообразованием. Время не стоит тратить на чтение развлекательной литературы или соцсетей. Маск в подростковом возрасте читал энциклопедию.

При организации бизнеса не надо много денег тратить на рекламу. Лучше потратить их на улучшение качества товара, и люди из уст в уста передадут информацию.

Бизнесом лучше начинать заниматься в молодом возрасте, так как риски и разочарования переносятся легче, чем в зрелых летах.

Необходимо забыть такое понятие как усталость, есть только отсутствие мотивации. Лучше поработать подольше, чем не использовать заложенный потенциал. Маск иногда работает по 100 часов в неделю.

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Вместо жалоб на проблемы и обстоятельства необходимо заняться поиском инноваций для их решения.

К коллегам, клиентам и всем, кто помогает добиться успеха, надо относиться как к собственной семье. «Если вы позаботитесь о людях, то они позаботятся о вашем бизнесе», — считает Маск.

Главное, как полагает основатель SpaceX, это следовать своим мечтам. На воплощение своей инновационной идеи надо бросить все силы. При этом заранее лучше приготовиться, что неудача тоже возможна и готовиться к ней.

Лучшие бизнесмены при этом стараются не конкурировать с другими, а создавать что-то свое принципиально новое.

Не стоит бояться конструктивной критики. Часто она оказывается источником более правильных решений.

И главное, утверждает Маск, надо всеми делами заниматься ради лучшего. Не стоит пытаться вначале изменить мир, чтобы сделать что-то хорошее. Лучше просто сделать что-то полезное, пусть и вовсе не масштабное.

В конце февраля стали известны правила жизни Илона Маска. Предприниматель много работает и не тратит ни на какое действие больше пяти минут.

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