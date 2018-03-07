Половина владельцев электронной почты оказалась под угрозой

Тайваньский эксперт в области информационной безопасности Мех Чанг обнаружил критическую уязвимость в половине email-серверов по всему миру. Об этом сообщает Bleeping Computer.

По словам специалиста, брешь находится в агенте пересылки сообщений Exim. Благодаря этому программному обеспечению, работающему на серверах электронной почты, пользователи могут получать и отправлять послания по email. Согласно прошлогоднему опросу, более 56 процентов почтовых серверов в мире используют Exim.

Чанг объяснил, что при помощи обнаруженной уязвимости злоумышленники могут удаленно выполнять вредоносные команды до того, как хакеры пройдут проверку подлинности на сервере. Он также добавил, что ошибка присутствует во всех существующих версиях Exim.

Специалист отправил предупреждение разработчикам уязвимого ПО. Команда Exim уже выпустила специальный патч. Однако повсеместное исправление уязвимости может занять недели или даже месяцы, уверен Чанг.

В феврале 2018 года компания Product Hunt представила сайт для наказания обидчиков Revenge Spam. Сервис позволяет засорить почтовый ящик недоброжелателей огромным количеством рекламных писем.

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