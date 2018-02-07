Найден способ превратить почту врага в кладбище спама

Компания Product Hunt представила сайт для наказания обидчиков Revenge Spam. Сервис позволяет засорить почтовый ящик недоброжелателей огромным количеством рекламных писем.

Для этого пользователям нужно ввести электронный адрес своего неприятеля в специальную графу на сайте и нажать кнопку Get Revenge. Затем сервис отправит адрес жертвы нескольким компаниям, которые «сделают всю грязную работу» и подпишут email на множество нежелательных рассылок. Однако разработчики предупреждают, что атака на электронный почтовый ящик не начнется моментально.

«Не ожидайте бомбардировки сразу. В конце концов, мы пытаемся попасть в папку “Входящие”, а не в папку “Спам”», — говорится в описании страницы.

На сайте также сообщается, что услугами сервиса на данный момент воспользовались более 70 тысяч человек. Тем не менее попадание в черный список Revenge Spam можно предотвратить: эта услуга продается на сайте за три доллара.

Летом 2017 года французский эксперт в области безопасности опубликовал информацию о крупнейшей базе данных, принадлежавшей спамерам. В ней содержались более 711 миллионов почтовых адресов и 80 миллионов записей с информацией о пользователях сети.

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