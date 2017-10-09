Хакеры взялись за чтение переписок жертв

Новая набирающая обороты фишинг-кампания FreeMilk позволяет злоумышленникам перехватывать электронные переписки людей со всего мира. Об этом сообщают исследователи Palo Alto Networks.

Хакеры атакуют почтовые ящики через фальшивые письма от якобы знакомых владельцев аккаунтов, и заражают компьютеры вредоносными программами для последующего сбора личной информации.

Чтобы установить вредоносные приложения, FreeMilk перехватывает email-переписки, представляясь одной из сторон диалога. Хакеры берут под контроль активный разговор и предлагают жертве документы-приманки, созданные на основе предшествующей беседы.

Эксперты отмечают, что атака FreeMilk — хорошо продуманная кампания, которая подбирает качественное сообщение-приманку специально для каждой жертвы. При этом фишинговые сообщения не вызывают у жертв никаких сомнений в подлинности.

Атакующие заставляют компьютеры загрузить две вредоносные программы. Первая, PoohMilk, крадет учетные данные и запускает вторую программу — Freenki. Она собирает имена пользователей, MAC-адреса, данные о запущенных процессах и делает снимки экранов зараженных компьютеров.

От атаки FreeMilk уже пострадали несколько крупных корпоративных сетей, банковские структуры и ряд лиц, связанных с руководством Северной Кореи.