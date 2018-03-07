США испытали на России новое оружие

ВМС США на эсминце USS Carney, который в начале марта 2018 года покинул Черное море, тестировали новую систему радиоэлектронной борьбы, сообщает The Drive.

Издание обратило внимание на снимок корабля, проходящего через пролив Босфор, на борту которого находилось оборудование AN/SLQ-32(V)6, модернизированное в рамках программы SEWIP (Surface Electronic Warfare Improvement Program) Block 2.

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Согласно указанной на сайте ВМС США информации, усовершенствование системы, предназначенной для обнаружения и противодействия ракетной атаке, коснулось устройства радара и приемника сигнала.

The Drive отмечает, что использование обновленных AN/SLQ-32(V)6 в Черном море позволило американским военным испытать свои системы в пространстве, где преобладают российские средства радиоэлектронного воздействия.

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