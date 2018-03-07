ЦБ сделает валютную ипотеку бессмысленной

Банк России ввел повышенные коэффициенты при расчете риска на валютную ипотеку, что должно сделать этот вид кредитов бессмысленным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Новые правила начнут работать с 1 апреля. Если сейчас коэффициент риска при выдаче таких кредитов составляет 150 процентов, то в апреле он поднимется до 300 процентов. Данный показатель учитывается в нормативе достаточности капитала для банков. Чем выше коэффициент, тем ниже показатель достаточности.

Материалы по теме «Не берите кредитов в новом году» Защитник прав потребителей Дмитрий Янин о проблеме долговой ямы в России

На данный момент банки все еще выдают валютную ипотеку, но в гораздо меньших объемах. За январь-февраль они выдали 14 подобных кредитов на сумму 458 миллионов рублей, что в 10 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В дальнейшем ЦБ готов распространить повышенные коэффициенты в 300 процентов на все валютные займы, чтобы минимизировать риски банков и заемщиков.

Проблемы у валютных ипотечников в России начались в конце 2014 года в условиях резкого ослабления курса рубля. В апреле 2015 года правительство приняло программу помощи для всех должников с жилищными кредитами, которые оказались в трудной ситуации. Государство обязалось возместить банкам по 200 тысяч рублей за каждого клиента.

Кредитные организации, в свою очередь, снижали для заемщиков размер ежемесячных выплат. На льготу могли рассчитывать должники двух категорий: те, чей доход упал на 30 процентов, и те, чей ежемесячный взнос по кредиту вырос также на 30 процентов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!