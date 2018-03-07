Хозяин автомойки подорвался на установленной под днищем его Mercedes гранате

Следственный комитет возбудил уголовное дело после подрыва автомобиля Mercedes в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

Инцидент произошел утром 7 марта на улице Еременко в Левенцовском микрорайоне Ростова. Как рассказали очевидцы, взорвался автомобиль Mercedes C180 с находящимся внутри водителем. Мужчина выбрался из горящей машины, сообщило информагентство «ДОН 24».

«Взрыв произошел примерно в 08:50. Предположительно, кто-то примотал гранату к машине, так сказали сотрудники, которые там сейчас работают. У мужа переломаны ноги и осколочные ранения. Он в сознании, сейчас его повезли на операцию... Мой супруг бизнесмен, у него своя мойка самообслуживания. О том, кто и зачем это сделал, я не знаю», — рассказала изданию жена пострадавшего водителя.

Расследование ведется по факту покушения на убийство. По данным СК, неустановленное взрывное устройство сработало при открытии водительской двери автомобиля.

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