Путин высказался об амплуа «главного злодея»

Президент России Владимир Путин заверил, что его не задевает ярлык главного мирового злодея, который на него пытаются навесить на Западе. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 марта.

В интервью для документальной ленты «Миропорядок 2018» главу государства спросили, каково это быть главным мировым злодеем. «Спросите у злодеев. Это мнение западных источников, и то не всех», — сказал Путин.

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Он также отрицательно ответил на вопрос, задевают ли его эмоционально такого рода высказывания.

«Нет, я к этому давно привык. Есть очень хорошие ориентиры, очень хорошие маяки. Этот маяк — интересы Российской Федерации и его народа. Если я чувствую, что я никуда не свернул, иду правильно, все остальное меня вообще не интересует. Просто меня это не отвлекает от решения задач, которые я считаю первостепенными для своей страны», — пояснил президент.

Фильм «Миропорядок 2018» основан на нескольких эксклюзивных интервью президента России, даты показа пока не определены.

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