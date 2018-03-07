Путин объяснил санкции попыткой сдержать рост обороноспособности России

Введение Западом антироссийских санкций было ожидаемо, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости в среду, 7 марта, со ссылкой на новый документальный фильм с участием главы государства «Миропорядок 2018».

«Просто всегда так было в истории нашего государства — как только Россия становилась мощным сильным государством, возникала паника у всех наших партнеров, всегда начинались попытки сдерживать развитие страны. Просто это способ конкурентной борьбы, это нелегитимный способ, нечестный, но это именно так. И попытка сдержать рост обороноспособности нашей страны», — сказал Путин.

По словам президента, он не сомневался в введении санкций против России после присоединения Крыма. Он также признал, что западные страны таким образом добиваются своих целей в тактическом плане, однако Россия, подчеркнул Путин, все равно выиграет.

В середине июня в США вышел многосерийный документальный фильм «Путин» американского режиссера Оливера Стоуна. В картине российский лидер, в частности, рассказал Стоуну о своих внуках, ответил на вопрос о желании быть царем и заявил о невмешательстве России в дела других стран.

Фильм «Миропорядок 2018» состоит из интервью с Владимиром Путиным.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!