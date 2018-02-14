Первый канал отменил показ финала фильма про Путина

Руководство Первого канала приняло решение не показывать финальный эпизод фильма «Путин» режиссера Оливера Стоуна после рекомендации Центризбиркома. Об этом говорится в пресс-релизе канала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показ финальной серии был запланирован на четверг, 15 февраля.

«Первый канал принимает к сведению замечание, сделанное ЦИК, и сожалеет, что такое замечание было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов», — отметили в руководстве канала.

Тем не менее Первый принял решение повременить с показом финального эпизода.

Ранее 14 февраля ЦИК порекомендовал отложить показ фильма до конца избирательной кампании. При этом глава комиссии Элла Памфилова отмечала, что в киноленте нет никакой агитации.

Многосерийный документальный фильм «Путин» американского режиссера Оливера Стоуна впервые был показан в США на кабельном канале Showtime 12 июня. Права на показ также выкупили телеканалы Великобритании, Германии, Франции, Италии.

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