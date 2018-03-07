В Петербурге три года работало консульство несуществующего государства

В Петербурге полицейские задержали четырех человек, которые открыли консульство несуществующей страны и продавали трудовым мигрантам паспорта и водительские права. Об этом пишут «Известия.78» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации издания, с января 2015 года мошенники делали и продавали приезжим документы с указанием реквизитов несуществующего островного государства карибского бассейна «Королевство ASPI» («Свободный остров АСПИ»). В отметке о регистрации указывались города в Белоруссии. За это с клиентов брали 15-100 тысяч рублей.

Во время обыска оперативники изъяли оружие и патроны, незаполненные бланки паспортов «Королевства ASPI», оттиски печатей с регистрацией в Минске, оргтехнику, а также больше сотни фотографий людей азиатской внешности.

Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину»). Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.

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