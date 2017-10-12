Судебные приставы получили письмо от умершего 16 лет назад петербуржца

Судебные приставы Приморского района Петербурга получили письмо от покойного должника, в отношении которого в марте возбудили исполнительное производство. Автором послания стал адвокат Александр Цветков, представляющий интересы наследников умершего бизнесмена Марка Яковлева, скончавшегося в 2001 году в возрасте 31 года. С покойным удалось связаться при помощи экстрасенса, сообщил он «Ленте.ру».

«Дословно передаю ее (души) слова: "Идите вы со своим постановлением (связь обрывается). Туда же пусть идет ваш суд, ваше правительство и ваше государство, которое вас всех содержит. Я, слава богу, здесь вас кормить и терпеть не должен. Но вас всех мы тут ждем с нетерпением"», — говорится в письме.

От себя адвокат добавил: «Может быть, резковато, но что взять с мертвеца».

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Как пояснил Цветков, это письмо он написал после того, как отчаялся отстоять права наследников бизнесмена. При жизни Яковлев владел нежилыми помещениями. Имущество поделили между наследниками, но в 2011 году право собственности признали несуществующим: якобы ошиблись еще в конце 90-х, когда регистрировали объект. В 2015 году о бизнесмене Яковлеве вспомнила налоговая служба. Суд дважды выдал налоговикам исполнительный лист на взыскание с покойного денежных средств: в 2015-м и в 2016 году. Под их давлением приставы завели исполнительное производство по взысканию налогов и пеней с ушедшего в мир иной бизнесмена.

Цветков получил ответ, в котором говорилось: «Уважаемый адвокат! Неэтично отвечать от имени умершего человека».

«А взыскивать штрафы и налоги с мертвого можно, значит. Каково жене получать эти письма?» — возмущался в разговоре с «Лентой.ру» юрист. По его словам, в сентябре вдова Яковлева вновь получила уведомление о долгах умершего супруга. Адвокат отметил, что больше не прибегал к услугам экстрасенса, чтобы связаться с душой покойного. «Глупость не исправляется», — посетовал он.

Согласно статье 59 Налогового кодекса, в случае смерти физического лица недоимка подлежит списанию.