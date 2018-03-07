Юные хоккеисты из 8 стран мира приедут в Новомосковск

В городе Новомосковске Тульской области прошла жеребьевка группового этапа VI Международного детского хоккейного турнира на Кубок Минерально-химической компании «ЕвроХим». Об этом говорится в сообщении компании.

На ледовой арене построенного компанией «ЕвроХим» в Новомосковске дворца спорта «Юбилейный», где буквально через несколько месяцев стартует детский хоккейный турнир, написана первая глава истории Кубка «ЕвроХима» 2018 года.

В ходе жеребьевки были определены составы групп, в которых детские команды сыграют на первом этапе соревнований.

Всего в турнире примут участие 12 команд из 8 стран. По итогам жеребьевки команды распределились на четыре группы, по три в каждой.

В этом году за Кубок «ЕвроХима» будут бороться сразу два дебютанта — «Северсталь» из Череповца и команда из города Олбани, штат Нью-Йорк, США. Также на турнир, приедут юные хоккеисты из Финляндии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Литвы и Эстонии. Не нарушая традиций, в шестом Кубке «ЕвроХима» примут участие юные игроки, не достигшие на момент начала турнира двенадцати лет. Одним из новшеств розыгрыша Кубка в этом году станет то, что игры пройдут одновременно на двух ледовых аренах «Юбилейного».

VI Международный детский хоккейный турнир на Кубок «ЕвроХима» пройдет с 25 по 30 мая и, как обычно, станет для участников соревнований и жителей Новомосковска незабываемым ярким событием. Международный детский хоккейный турнир на Кубок «ЕвроХима» — одна из важнейших составляющих социальной политики устойчивого развития компании Андрея Мельниченко. Турнир был создан в 2013 году, и сначала в нем участвовали команды из регионов присутствия компании «ЕвроХим». Теперь же в этих соревнованиях, которые уже неофициально называют «детским чемпионатом мира», играют все желающие детские команды из разных стран.

