Учителя отстранили от работы за хранение в классе 750 женских трусиков

В японском городе Куруме (префектура Фукуока) временно отстранили от работы школьного учителя, который хранил в классе 750 женских трусиков. Об этом сообщает SoraNews24.

В августе 2017 года один из сотрудников школы обнаружил в шкафу для хозяйственного инвентаря 10 пластиковых пакетов с нижним бельем. Отвечавший за кабинет 50-летний учитель признался администрации учебного заведения, что все вещи принадлежат ему.

Педагог объяснил, что купил нижнее белье оптом в 2016 году, покупка обошлась ему в 10,6 тысячи иен (около 6 тысяч рублей). По его словам, он планировал продавать их ученикам во время ежегодного школьного фестиваля. Реализовать товар не получилось, поэтому он оставил его в шкафу до следующего фестиваля.

По решению дисциплинарной комиссии учителя отстранили от работы на три месяца.

В 2016 году газета The New York Post опубликовала интервью жительницы Нью-Йорка, которая торгует подержанным нижним бельем. Она поведала о том, как устроен интернет-бизнес по продаже ношеных трусиков, и раскрыла несколько профессиональных секретов.

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