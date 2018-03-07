Любовь к кино спровоцировала рекордный отток с порносайтов

Аналитики ресурса PornHub зафиксировали рекордное падение интереса пользователей к порно во время церемонии вручения кинонаград «Оскар». Об этом сообщается в отчете, опубликованном в блоге компании.

Во время трансляции мероприятия общий интерес пользователей в США к порнороликам резко упал: на 6 процентов у мужчин и на 11 процентов у женщин. С 8 до 11 вечера 4 марта только в восьми штатах из пятидесяти трафик незначительно вырос по сравнению со стандартным показателем.

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Интерес к порно сильно варьировался в зависимости от штата. Активнее всего болели за кинозвезд в Нью-Йорке и Северной Каролине — там стандартные для воскресного вечера показатели трафика упали сразу на 10 процентов.

Воскресный вечер традиционно считается у ресурсов для взрослых самым «горячим».

В феврале 2018 года во время финальной игры Национальной футбольной лиги США женская аудитория xHamster побила все рекорды. В День всех влюбленных трафик этого же ресурса вырос на сотни процентов.

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