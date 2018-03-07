Лжетеррорист надышался токсичного газа и «заминировал» школы Ростова

В Ростове-на Дону задержали мужчину, который подозревается в ложном минировании городских школ 5 марта. Об этом в среду, 7 марта, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В отношении 22-летнего ростовчанина, ранее судимого за кражу, возбуждено уголовное дело по статье 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему грозит до пяти лет заключения.

«Подозреваемый был задержан в ходе патрулирования улиц. По предварительной информации, мужчина похитил газовый баллон, после чего надышался токсичным газом и сообщил по телефону о минировании», — пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе.

5 марта в полицию поступило анонимное сообщение о минировании трех школ Ростова-на-Дону, однако звонивший не уточнил, о каких именно школах идет речь. Занятия в учебных заведениях города были либо отменены, либо сдвинуты по времени до завершения проверки.

В ходе проверки никаких опасных предметов обнаружено не было, указали в МВД.

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