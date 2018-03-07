В Индонезии повесили тигра-оборотня

Жители индонезийской деревни Хатупанган, провинция Северная Суматра, приняли редкого тигра за оборотня и убили его. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.

По деревне больше месяца ходили слухи о появлении «силумана» — сверхъестественного существа, которое способно менять облик. В воскресенье под одной из хижин на сваях заметили спящего суматранского тигра. Жители решили, что это и есть «силуман», и забили его копьями. Затем мертвое животное выпотрошили и повесили на всеобщее обозрение.

По мнению властей, в Хатупангане знали, что суматранские тигры находятся на грани исчезновения. Узнав, что в деревне ждут «силумана», природоохранное агентство Северной Суматры пыталось предотвратить убийство хищника. «Мы разговаривали с жителями, даже привлекали офицеров Национальной армии, но нас все равно не слушали», — рассказала глава агентства Хотмаули Сиантури.

Приверженцы индонезийской традиционной медицины используют органы тигров для приготовления снадобий. Сиантури полагает, что так произошло и на этот раз. «Мы докажем, что его органы пошли на продажу», — цитирует ее слова South China Morning Post.

Суматранские тигры водятся только на острове Суматра. Они отличаются небольшим размером и агрессивностью. Из-за вырубки лесов под плантации масличной пальмы, конфликтов с людьми и браконьерства их популяция быстро сокращается. По оценке министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, в мире осталось не более 600 суматранских тигров.

В 2017 году сообщалось, что в таиландской провинции Амнатчарен полиция приступила к патрулированию деревни, жители которой напуганы плотоядным призраком. По их мнению, из-за него умерли четыре коровы и заболели четыре полицейских.

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