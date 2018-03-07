«Яндекс» объявил о закрытии «Фоток»

Компания «Яндекс» объявила о закрытии своего бесплатного хостинга «Яндекс.Фотки». Об этом в среду, 7 марта, сообщается в ее блоге.

Отмечается, что весь контент сервиса с 27 апреля будет переноситься на «Яндекс.Диск».

«Люди постепенно стали все реже пользоваться сервисом. За последние полгода на "Фотки" заходили только пять процентов тех, у кого есть аккаунт. На "Диск" сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на "Фотки". Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив», — объяснила свое решение компания.

Снимки, комментарии к ним и просмотры будут храниться на «Яндекс.Диске» в специальной папке.

«Яндекс.Фотки» были запущены в 2007 году.

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