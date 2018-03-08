В России появился реестр коррупционеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил постановление правительства, которое вводит реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия в связи с правонарушениями, связанными с коррупцией.

Список будет регулярно обновляться на сайте госслужбы. В реестре будут указывать имя, фамилию, отчество и должность коррупционера, название органа, из которого он был уволен, причину и дату увольнения и внесения в реестр. Помимо этого, в нем будет указано, какие нормы законодательства были нарушены.

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Закон о создании реестра коррупционеров был одобрен президентом Владимиром Путиным в июле прошлого года. В него могут попасть уволенные в связи с утратой доверия чиновники, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Им будет запрещено занимать должности на госслужбе и в госкомпаниях.

Фамилии коррупционеров удалят из реестра спустя пять лет после попадания в него. Досрочно покинуть черный список можно будет только в случае отмены решения об увольнении или в случае смерти. Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.

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