Путин одобрил создание реестра коррупционеров

Президент Владимир Путин подписал закон о создании в России реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за коррупцию. Соответствующий документ опубликован в субботу, 1 июля, на портале официальной правовой информации.

Закон предусматривает создание специального списка, куда будут включаться сведения о лице, которое было уволено за совершение коррупционного правонарушения. Исключение составят сведения, составляющие государственную тайну.

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В реестр могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, федеральной противопожарной службы, органов внутренних дел, таможенного органа, военнослужащие, государственные гражданские и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные должности, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и другие.

Обязанность по включению уволенного за коррупцию сотрудника в реестр ляжет на его работодателя.

Реестр коррупционеров будет размещаться в государственной информационной системе в области госслужбы в интернете.

Закон был принят Госдумой 7 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня. Предполагается, что он вступит в силу в январе 2018 года.