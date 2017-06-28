Сенаторы одобрили создание черного списка коррупционеров

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил проект закона о создании реестра чиновников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 28 июня.

Днем ранее на заседании комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству правительство представило сенаторам проект постановления о порядке ведения реестра, в котором прописаны все необходимые вопросы, уточняет агентство.

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Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении 7 июня. По словам зампреда думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного, реестр позволит своевременно выявлять кандидатов на государственную и муниципальную службу, пытающихся скрыть свое неблагонадежное прошлое. Создание подобного черного списка сформирует у граждан «твердое мнение, что быть коррупционером не только опасно, но и позорно», подчеркнул депутат.

Законопроект, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента еще в 2015 году, подготовило министерство труда. Предполагается, что он вступит в силу в январе 2018 года. После одобрения Совфеда документ поступит на рассмотрение президента.

В апреле депутаты от фракции «Справедливой России» внесли на рассмотрение ГД проект закона, которым предлагается ввести в Уголовный кодекс России новый состав преступления — незаконное обогащение. Авторы инициативы объясняли необходимость поправок угрожающими масштабами коррупции.