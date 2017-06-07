Госдума одобрила создание черного списка коррупционеров

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о создании реестра чиновников и силовиков, уволенных в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений. Об этом сообщает ТАСС в среду, 7 июня.

Зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, представляя законопроект, пояснил, что этот реестр позволит своевременно выявлять кандидатов на государственную и муниципальную службу, которые пытаются скрыть свое прошлое.

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«В основу такого механизма закладываются как этические, так и нравственные компоненты по формированию антикоррупционной модели поведения», — сказал депутат.

Создание черного списка сформирует у населения «твердое мнение, что быть коррупционером не только опасно, но и позорно, а жить честно — выгодно и престижно», подчеркнул Выборный.

Законопроект, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента еще в 2015 году, подготовило министерство труда.

В апреле депутаты от фракции «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести в Уголовный кодекс России новый состав преступления — незаконное обогащение. Его авторы объясняли необходимость поправок масштабами коррупции, которые «в настоящий момент угрожают внутренней и внешней безопасности нашей страны».