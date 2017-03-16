Песков поведал о непубличной борьбе государства с коррупцией

Российские правоохранительные органы на постоянной основе ведут работу по борьбе с коррупцией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Президент неоднократно говорил о том, что это очень сложная, кропотливая, последовательная и растянутая по времени работа», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Он также добавил, что в администрации президента существует специальная комиссия, которая проводит подобную деятельность в закрытом режиме. «Она непубличная и, наверное, скажем так, резонансные дела, антикоррупционные, это лишь небольшая верхушка айсберга. А основная работа — это именно огромная подводная часть айсберга и, безусловно, она выполняется на постоянной основе», — добавил Песков.

15 марта глава антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что задержание экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко и обнаружение у него 8,5 миллиарда рублей стало для него «большим ударом». Захарченко, по его словам, вел себя довольно скромно: «ходил на работу в обычном костюме, дорогих часов не носил».

1 декабря 2016-го, выступая с ежегодным посланием Федеральном Собранию, президент Владимир Путин призвал сотрудников следственных органов не поднимать информационный шум вокруг резонансных дел. «Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности», — подчеркнул он.