Бывший прокурор Крыма, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская рассказала о попытках дать ей взятку, передает РИА Новости в понедельник, 5 июня.

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«Были прецеденты. Особенно когда поддерживала прокурорское обвинение по очень серьезным ответственным делам», — сообщила депутат.

По ее словам, последний случай имел место около двух лет назад. «Фамилию называть не буду. Должное лицо теперь находится в симферопольском СИЗО. После того как стала депутатом Госдумы, попыток дать взятку не было. Бесполезно», — добавила Поклонская, подчеркнув, что подобные предложения противоречат ее принципам.

21 мая Поклонская опубликовала в Twitter ссылку на аудиообращение к «громкоголосым борцам с коррупцией», в котором пообещала показать свое все имущество. Так она отреагировала на заявление замглавы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова, анонсировавшего расследование в отношении нее.

Обещание Шуманова провести проверку против Поклонской было опубликовано на его странице в Facebook 20 мая. Оно стало ответом на ее высказывание о российском отделении Transparency International и Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основанном оппозиционером Алексеем Навальным.